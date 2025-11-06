ユキグニ、上期最終が89％減益で着地・7-9月期も15％減益

ユキグニファクトリー <1375> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比89.1％減の0.8億円に大きく落ち込み、通期計画の20.1億円に対する進捗率は4.0％にとどまり、5年平均の43.9％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比2.5倍の19.2億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比14.6％減の7.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.3％→10.5％に低下した。



株探ニュース

