ETF売買動向＝6日大引け、全銘柄の合計売買代金3239億円 ETF売買動向＝6日大引け、全銘柄の合計売買代金3239億円

6日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比60.0％減の3239億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同60.7％減の2603億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 食品 <1617> 、上場日本高配当 <1698> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> など20銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が5.60％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.95％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が3.66％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が3.29％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> が3.17％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> は3.94％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.57％安と大幅に下落した。



日経平均株価が671円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1671億7000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均3053億2300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が226億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が170億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が138億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が128億8800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が117億7800万円の売買代金となった。



