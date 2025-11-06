レイカーズがスパーズとの激戦を制して5連勝…ドンチッチが35得点、八村塁は第4Qの好守で貢献

11月6日（現地時間5日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがクリプトドットコム・アリーナでサンアントニオ・スパーズと対戦した。

4連勝と好調のレイカーズはルカ・ドンチッチが復帰したものの、オースティン・リーブスが2試合連続で欠場。ドンチッチ、ジェイク・ラレイビア、マーカス・スマート、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

第1クォーター序盤はなかなか得点を奪えず、開始3分23秒の時点3－10。エイトンのアリウープ、ドンチッチと八村のフリースローで加点すると、追いかける展開が続くなかでジャクソン・ヘイズ、ジャレッド・バンダービルト、ニック・スミスJr.、ダルトン・コネクトといったベンチメンバーも得点を挙げ、26－29で最初の12分間を終えた。

第2クォーターは4点ビハインドで迎えた開始5分27秒からドンチッチ、八村の連続得点で同点。ケリー・オリニクに得点を与えたあと、八村が逆転の3ポイントシュートを沈めた。ただ、接戦の展開は変わらず、60－59で前半を終了。ハーフタイムの時点でドンチッチが22得点6リバウンド7アシスト、八村塁が3試合連続2ケタの11得点、エイトンが10得点を記録した。

第3クォーターは序盤にリードが入れ替わると、2点ビハインドで迎えた残り3分41秒から0－8のランを献上。終盤にヘイズが2本のフリースローを決め、88－96と8点差で終了した。

追いかける展開となった第4クォーターは、残り5分15秒に八村の長距離砲で104－106と2点差。同3分54秒にはドンチッチのフリースローで1点差に詰め寄ると、再び2点差に戻された直後にスマートが同点弾を記録した。

同2分31秒にドンチッチの3ポイントで勝ち越し。同1分40秒には八村がビクター・ウェンバンヤマの6ファウルを誘発し、退場に追い込んだ。

試合終了間際にフリースローを与えながらも、レイカーズが同点、リードチェンジともに13回の激戦に118－116で勝利。ドンチッチが35得点9リバウンド13アシスト5スティール2ブロック、エイトンが22得点10リバウンド2ブロック、スマートが17得点5リバウンド5アシスト、八村は2本の3ポイントを含むフィールドゴール9本中5本の成功で15得点に2リバウンド1スティールを挙げた。

なお、レイカーズは9日（同8日）からアトランタ・ホークス戦、シャーロット・ホーネッツ戦、オクラホマシティ・サンダー戦、ニューオーリンズ・ペリカンズ戦、ミルウォーキー・バックス戦と、敵地での試合が続く。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 118－116 サンアントニオ・スパーズ



LAL｜26｜34｜28｜30｜＝118



SAS｜29｜30｜37｜20｜＝116



Wemby fouls out with under two minutes to go 👀 pic.twitter.com/yfRDNtnXbX

- ESPN (@espn) November 6, 2025

【動画】ウェンバンヤマを退場に追い込んだ八村塁のディフェンス