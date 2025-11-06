ミネベア、今期最終を710億円に修正、未定だった配当は5円増配

ミネベアミツミ <6479> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比14.0％増の285億8500万円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の635億～710億円→710億円に修正した。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比23.4％増の424億1500万円に伸びる計算になる。



同時に、従来未定としていた今期の年間配当は50円(前期は45円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比48.4％増の176億9600万円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の6.6％→6.6％とほぼ横ばいだった。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース

