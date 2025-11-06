山口ＦＧ、上期経常を一転8％増益に上方修正

山口フィナンシャルグループ <8418> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の200億円→267億円(前年同期は246億円)に33.5％上方修正し、一転して8.2％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の450億円(前期は524億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

経常利益については、与信関係費用および営業経費が当初予想を下回ったこと等から、当初予想を上方修正いたします。 親会社株主に帰属する中間純利益については、特別利益として、2026年３月期第３四半期以降に見込んでいた連結子会社（株式会社保険ひろば）の全株式の譲渡を当第２四半期に実施し、当該株式の売却益を計上したこと等から、当初予想を上方修正いたします。 なお、2026年３月期の通期連結業績予想については、今後の金融市場及び経済情勢が不透明であること及び、次年度以降の持続的な成長や財務の健全性向上を目的として、当第３四半期以降に有価証券ポートフォリオ改善への取り組み等を見込んでいることから、当初予想を据え置いております。 ※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

