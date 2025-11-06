「夫の事情で子どもを授かることができない。夫の代わりに私を妊娠させてほしい」などとする、自称・日本人女性とのSNS上のやり取りを発端に、下関市に住む60代の男性が現金43万円をだまし取られました。



警察によると10月6日、下関市に住む60代の男性がSNSで知り合った自称・日本人女性から「夫の事情で子どもを授かることができない。夫の代わりに私を妊娠させてほしい」「妊娠が成功した場合には謝礼として5200万円をお渡しする」などと言われ、あわせて「契約に関しては私が手配した弁護士を通じて行ってほしい」と伝えられました



その後、弁護士を名乗る人物から「契約の保証金を支払う必要がある」「あなたには契約違反があるので違約金を支払う必要がある」と言われ、話しを信じた男性は10月8日から3回にわたり指定された銀行口座に現金43万円を振り込みだまし取られたものです。



警察は「SNSで知り合った相手からお金の話が出れば詐欺を疑ってすぐに警察や家族に相談するよう」注意を呼び掛けています。

