¥Ö¥é¥Þ¥è¡¦µÈÅÄ¤ÈÁú¹ß¤ê¡¦ÁÆÉÊ¤¬¶¦´¶¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÁõÈ÷¤ËÉÔËþÅÇÏª¡Ö¤¢¤ì¡¢¥¤¥ä¤ä¤ó¤Ê!?Ê¬¤«¤ë¤ï¡Á¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¡Ê52¡Ë¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤¢¤ëÁõÈ÷¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÁÆÉÊ¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Î¼Ò°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿¿µ¶¤òËÜ¿Í¤ËÌä¤¦¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î½õ¼êÀÊÇØÉô¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö²¶¡¢¤¢¤ì¤¹¤°¾Ã¤¹¤Í¤ó¡£¡Ê¼Ò°÷¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Ë¡ÈÁÆÉÊ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¡¢ËÍ¤¬¾Ã¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¥Û¥ó¥Þ¤Ê¤ó¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¾Ð¤¤¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿ÁÆÉÊ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¥¤¥ä¤ä¤ó¤Ê!?Ê¬¤«¤ë¤ï¡Á¡ª¡×¤È¶¦´¶¼Ô¤òÆÀ¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊµÈÅÄ¡£¡Ö²¶¤Ê¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤é¥¤¥ä¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¡È¼¡¤ò±¦¡É¤È¤«¸À¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¡Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ä¤Ã¤¿¤é¸åÉôºÂÀÊ¤«¤éÁ°¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¸«¤¨¤Ø¤ó¤Î¤è¡£Æ»¸«¤¨¤Ø¤ó¤·¡¢°µÇ÷´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢·ù°´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤¢¤½¤³¤ÇCM¤òÎ®¤¹´ë¶È¤¬¡¢²¶¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ1²ó¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¸À¤¦¤ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÎÇ®ÊÛ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÆ»¸«¤¨¤Ø¤ó¤Î¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¼¤¬¡Ä¡£¡Ê¸À¤¦¤³¤È¤ò¡Ë±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ËÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëCM¤Ê¤É¤Î²»À¼¤Ç¡¢¾èµÒ¤ÎÀ¼¤¬±¿Å¾¼ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡£¡Ö¡È¤¨¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Û¤Ê¡¢ÉÕ¤±¤ó¤Ê¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¡¢²¶¤Ï¤¢¤½¤³¤«¤éCM¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Çº£¡¢¥ª¥Þ¥¨¤òÆ»Ï¢¤ì¤Ë¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¼Õºá¡£ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£ËÍ¡¢½Ð¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤¢¤½¤³¤ÎCM¤Ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¤Þ¤À¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÆ»Ï¢¤ì¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£