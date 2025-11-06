お笑いタレント・カンニング竹山（54）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の「国旗損壊罪」を巡る発言について真意を説明した。

竹山は10月30日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」に生出演した際「国旗損壊罪」について「日の丸を嫌いな人もいて、好きな人もいて。いろんな考えの人がいて国家だと思う」「モラルの問題だから、法律で決めることではないんじゃないかな」などと私見を語っていた。

そして今月5日になると「なんか炎上してますと聞いて見たら俺またSNSでめんどくさい事になっとるやんけ！SNSでこう言う内容言うのはあまり好きではないのですが、あまりにもちがうので今回だけ。すみません」とし「あの〜、大変申し訳ないけど私、日章旗も君が代も国防も大事だと考えてる人間です！お間違えなきよう宜しくお願いします」と強調する。

「ただし、国旗損壊罪制定はまだまだ議論しながら決めた方がよいと言う考え。気持ちはわかるが、外国国章損壊罪＝国旗損壊罪になってない部分もあったりするので立法府の方々がもっと議論するんだと思いますが、皆が納得できるように宜しくお願いしますと言う考えです」

「ネット記事やきりぬき動画で誤解された方もいらっしゃるようですが、ご迷惑おかけしてたら大変申し訳ありませんが、そう言う事なのであしからず」と釈明していた。