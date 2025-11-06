BIGHIT MUSICの新人グループCORTIS (MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、11月5日にSpotify O-WESTにて1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」発売記念ショーケースを開催した。

◆ライブ写真

この場所はCORTISの先輩にあたるBTSが日本で初めてショーケースを行なった場所である。ORTISは先輩のDNAを引き継いだライブパフォーマンスを披露し、心待ちにしていたファンたちと至近距離で交流した。

メンバーの多くが10代で構成され、音楽・振付・映像制作まで自ら手がける“ヤングクリエイタークルー”として活動しているCORTISは、2025年8月18日にデビューして以来、わずか2カ月あまりで成長を遂げている。TikTokフォロワー数は500万人を突破。米ビルボードアルバムチャート「ビルボード200」では9月27日付で15位を記録。さらにThe 1st EP収録曲のSpotifyでの累計再生数が10月12日付で1億回を超える。

ステージの幕開けを飾ったのは、Spotify「デイリーバイラルソング・グローバル」チャートで1位を獲得した「GO!」。爆発的なエネルギーを放つパフォーマンスと新人離れした安定感のあるボーカルが一体となり、会場の熱気は一気に高まった。

リーダーのMARTINが「初めて日本で皆さんにお会いできてうれしいです。今日は思いっきり楽しみましょう！」と流ちょうな日本語で挨拶し、会場を温かい空気で包み込んだ。その後の進行はJ-WAVEのパーソナリティ・サッシャ氏が務め、メンバーとの息の合ったトークが繰り広げられた。音楽や創作への思いを率直な言葉で語るCORTISの姿に、真摯なアーティストとしての姿勢がうかがえた。

The 1st EP ［COLOR OUTSIDE THE LINES］が米「ビルボード200」にチャートインした喜びについて、SEONGHYEONは「たくさんの方々が僕たちの音楽を聴いてくださって本当にうれしかったです」とコメント。また、今回の会場を選んだ理由について、KEONHOは「BTS先輩が日本で初めてショーケースを行った場所だから、僕たちもここで始めたいと思いました」と語った。さらにJUHOONは、「いつかはBTSやTOMORROW X TOGETHER先輩たちのように、世界中のスタジアムを埋め尽くすアーティストになりたい。今日がその最初の一歩だと思います」と力強く意気込みを伝えた。

公演中、メンバーは積極的にレスポンスを促し、汗だくになりながら本編4曲を熱演。JAMESは「これからも僕たちが成長していく姿を見守ってください」と語り、次なるステージへの決意をにじませた。公演が終わった後も、観客の熱気は冷めず、会場からの大きなアンコールの声に応える形でメンバーが再び登場。1部のアンコールでは「FaSHioN」と「GO!」を披露した。2部のアンコールでは「FaSHioN」と「What You Want」を披露した後、MARTINが「名残惜しいですね。」と話し、予定されていなかったダブルアンコール「GO!」を急きょ追加で披露。日本での初めてのショーケースを思いがけないサプライズで締めくくり、興奮冷めやらぬ中、ステージを後にした。

初の来日ショーケースを成功裏に終えたCORTISは、11月7日『バズリズム02』に初出演する。今後、日本での本格的な活動も注目されるところだ。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

(P)&(C)BIGHIT MUSIC