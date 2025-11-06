フジテレビ新美有加アナウンサー（33）が6日、インスタグラムのストーリーズを更新。昨年7月から兼任していた編成部から今年7月の人事異動で、サステナビリティ経営推進部兼任になっていたと明かした。

「お久しぶりです。実は7月に部署を異動して サステナビリティ経営推進部と兼務しながら働いています こうしたコンテンツもお届けできて嬉しく思います（同期の勇姿を見てほしい）Emanami＿miyaji」とつづり、同期入社の宮司愛海アナが「Live News イット！」（月〜金曜午後3時45分）でノーベル平和賞受賞者のマリア・レッサ氏にインタビューしている動画のURLを公開。「私たちがどう変わっていけるか 引き続きフジテレビの再生改革を見届けていただければうれしいです」とつづった。

東京都出身の新美アナは上智大経済学卒業後の2015年、アナウンサーとしてフジテレビに入社。女性の同期アナは小澤陽子、宮司愛海。昨年7月には自身のインスタグラムで「私事で恐縮なのですが 7月1日から編成部兼アナウンス室配属になりました」と報告していた。