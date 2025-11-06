韓国発の女性４人組グローバルグループ「ＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥ」が５日、日本デビューミニアルバム「ＴＯＫＹＯ ＭＩＳＳＩＯＮ ＳＴＡＲＴ」を発売し、都内でリリースイベントを行った。

２０２３年にジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルの４人で結成。昨年１０月からのワールドツアーでは北米や欧州、アジア各地を巡っており、満を持しての日本進出となった。

韓国でのデビュー曲「Ｓｈｈｈ」や、日本でも配信でスマッシュヒットした「Ｓｔｉｃｋｙ」を披露。「日本デビューをとっても楽しみにしていました！」というハヌルに、ファンから祝福の歓声が上がった。

ＭＣでは、ハヌルが最近覚えた日本語として「ブチアゲ」と答え、ジュリーも「日本デビューできてブチアゲです！」と続けて笑わせる一幕も。ナッティはメロメロを意味する「メロい」と回答。ベルは「抹茶にメロメロ〜」と早速使ってみせた。

最後は、Ｒ＆Ｂを軸に様々なジャンルを融合した新曲「Ｌｕｃｋｙ」をパフォーマンス。「幸運は常に身近に存在する」というメッセージを曲に乗せて届けた。グループは、１２月１０日の福岡公演から３都市（大阪、東京）を巡る初の日本ツアー「Ｌｕｃｋｙ Ｄａｙ」を開催する。