20ºÐÂç·¿FW¤¬½é¾·½¸¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡¡²¸»Õ¤ÈºÆ²ñ¤Ø¡Ä¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¡×¡ÖÏÂÀ½¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡×
20ºÐFW¸åÆ£·¼²ð¤¬½é¾·½¸
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï11·î6Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤È¡¢18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¤ÈÆ±GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯MFËÌÌîñ¥ÂÀ¤Î3Áª¼ê¤¬½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ã¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¸åÆ£¤Î¾·½¸¤À¤í¤¦¡£ÈØÅÄ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤Ë¤Ï¸½ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤ÎÁ°ÅÄÎË°ì»á¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥É¥¤¥Ä°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖTransfermarkt¡×¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤â¼«¿ÈºÇ¹â¤Î200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3²¯5000Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¸åÆ£¤Î¾·½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ó¥í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åö»þ¤Î²£Æâ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¾ðÊó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÎË°ì¥³¡¼¥Á¤Ï¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¿ô¤Ç¤ÏÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ó¤À¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÎÏ¤ÏÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ìÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢±¿Æ°ÎÌÂ¿¤¯¹¶¼é¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤¬Èà¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡ÖAÂåÉ½¤ÇÁ°ÅÄÎË°ì¥³¡¼¥Á¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¡©¡ª¡×¡Ö½é¾·½¸´ò¤·¤¤¡×¡ÖÄü¤á¤Æ¤¿¤¬¤È¤¦¤È¤¦¤¤¿¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÂç²½¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¥¿¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÂåÉ½½é¾·½¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö½é½Ð¾ì¤È½é¥´¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹ÏÂÀ½¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¸åÆ£¤¤¿¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë