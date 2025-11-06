韓国映画「パラサイト 半地下の家族」やドラマ「その年、私たちは」などで知られる俳優のチェ・ウシクが、バラエティー番組のプロデューサーであるナ・ヨンソク氏（以下、ナPD）の番組に出演した理由について言及した。



【写真】バラエティに出演した理由を告白したチェ・ウシク

19日、YouTubeチャンネル「妖精ジェヒョン」に投稿された動画に、チェ・ウシクがゲスト出演。映画「パラサイト 半地下の家族」への出演について、「全てにおいて最高の経験だった。でもこの先、どんな役を演じるにしても、さらに大きなプレッシャーになると思った。結果がどう映っているかは分からないけど、当時の僕は、演技より幸福を求めていた」と明かした。



MCのチョン・ジェヒョンが、「だから（幸福のために）バラエティー番組への出演を決めたのか」と尋ねると、チェ・ウシクは「当時、『僕が幸せになれるならやってみよう』と思った。仕事ももっと楽しくやりたかったし、僕が好きなパク・ソジュン兄さんやチョン・ユミさんもいたので。結果的に、みんなで笑いながら楽しく過ごすことができた」と述懐した。チェ・ウシクはこれまで、ナPDの手がけたバラエティー番組「ユンステイ」「ソジンの家」「出張 コミュニケーションの神-ソジンの家編」などに出演している。



チョン・ジェヒョンが「出演を決めた大きな理由は、ソジュンだった？」と聞かれると、チェ・ウシクは「そうだ」と肯定。さらに、「ナPDよりも？」と聞かれると、動揺した表情を見せ笑わせた。しかし「現場をリードする人がとても重要だと思う。ナPDは、出演者ひとりひとりに愛情を注いでくれる。だから『僕がバナナの皮を踏んで滑っても、うまくまとめてくれるだろう』という信頼感があった。おかげで、楽な気持ちで（撮影に）臨めた」と話した。



チョン・ジェヒョンは、「（ナPD）だからこそ、チェ・ウシクの新たな一面を見せられたんだな」と感心するのだった。



（よろず～ニュース特約・moca）