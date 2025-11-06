女優のジェニファー・ローレンス（35）が、ファッションへの思いを語るインタビューで「スキニージーンズは終わった」と発言し、もう窮屈なデニムを履かなくて済むことに喜びを感じていると明かした。



【写真】「ロンジン」の時計を着けてエレガンスを表現

映画「ハンガー・ゲーム」シリーズで知られ、「世界にひとつのプレイブック」（2013年）ではアカデミー賞主演女優賞を獲得したジェニファーは「ハーパーズ・バザー」誌に「スキニージーンズは終わったの。嬉しいわ。太ももと足首のサイズの違いを誰かに明確に知られるなんて、嫌なの」と語った。



そしてニューヨークの街中で見かける女性たちから多くのファッションインスピレーションを得ているという。「オンラインや街中でシルエットに目が留まるの。ニューヨークに住んでいると本当に刺激になるわ。タンクトップがシャツの下からのぞくようなレイヤーのスタイルが戻ってきていて、2000年代の流行を覚えている世代としては楽しいの」と語った。



現在、ジェニファーはロンジンの腕時計の広告塔を務めており、最近では時計をジュエリーとして身につけることに魅力を感じているという。「最近になってジュエリーとして時計をつけ始めたの。とても美しいアクセサリーだと思う。主張があるし、流行ではなく永続的なもの。実用的で美しいものを持てるのは素敵よ」と述べ、「今はジュエリーを頻繁に変えるより、毎日身につけるものを選ぶ時期にいるの。イヤーカフもアンクレットも毎日つけているわ」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）