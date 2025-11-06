ºå¿À¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ë¸×º¸ÏÓ¤¬¡È°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¡¡¤¤¤¤¤Í3000·ïÄ¶¤ÎÈ¿¶Á¡¡¤É¤¦¤Ê¤ëµî½¢
¡¡ºå¿À¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿SNS¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¢¤ë¡Ö°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤ËÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇµåÃÄ¤ä¥Á¡¼¥à¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤¤¤³¤¦¤«¡×¤ÈÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤äºÍÌÚ¤Ê¤É¤¬ÊÖ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¡¦´äºê¤Ï¡ÖI want you!¡¡I need you!¡¡I love you!¡×¤È¤¤¤¦¡È»ÄÎ±¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡É¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤Î´äºê¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¯È¿¶Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï1Æü¤Îµ¢¹ñ¤ÎºÝ¡¢µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦ÀäÂÐ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥é¥ó¥±¥É¡ª¡Êºå¿À¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ËÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçºå¤ÎÄ®¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÌÔ¸×°¦¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.39¡£µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤éÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï11.2¤ò¸Ø¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡£µåÃÄ¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤âÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸×¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤Îµî½¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£º¸ÏÓ¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ÏÆÏ¤¯¤«¡£ÃíÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£