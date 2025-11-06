フジテレビによる一連の問題を受けて、民放連＝日本民間放送連盟は6日、放送事業者が自らを律するためのガバナンス＝企業統治の強化策を決定しました。

民放連は6月以来、放送事業者によるガバナンス確保のあり方について検討を重ね、6日に開催した理事会で「民間放送のコーポレート・ガバナンス強化策」を決定しました。今後、民放連はこの強化策に基づいて、全ての民間放送事業者が順守すべき「民間放送ガバナンス指針」を2025年度中に制定します。

検討中の指針は、基本原則を「公共性の発揮」「人権尊重の徹底」「法令や社会規範の順守」「透明性の向上」そして「適切な経営体制の確立」とし、全ての会員社は指針の適用状況を自主的に点検し、毎年1回公表するとしています。

そして、外部の専門家を議長、在京キー局の社長らをメンバーとする「ガバナンス検証審議会」を設置して、会員社に重大な不祥事が発生した場合、当該社に対して原因究明や再発防止に関する助言を行い、是正措置の策定を求めることにしています。さらに、民放連は定款に「会員の適切なガバナンスの確保に資する事業」を追加し、ガバナンス確保にかかわる活動を本来事業とすることを明確にしました。

また、フジテレビは一連の問題を受けて民放連の役職を自粛していましたが、改革に向けた取り組みの進ちょく状況を踏まえて、民放連は6日の理事会でフジテレビの清水賢治社長を副会長に選定しました。