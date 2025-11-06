リズムを刻む小さな楽器「タンバリン」。その軽やかな音色は、聴く人の心を自然と弾ませ、曲全体に華やかさと高揚感を与えてくれます。音楽の世界では、タンバリンはバックでそっと支える存在でありながら、時に曲の印象を決定づける大切な役割を担ってきました。そしてタイトルに「タンバリン」と名づけられた楽曲には、明るくポップな楽しさや、日常を彩る軽快さが込められていることが多くあります。リズムに乗って思わず体を揺らしたくなるものから、タンバリンを象徴的に使って感情を描き出すものまで、その表現は幅広く、聴き手に新鮮な驚きを与えてくれます。本記事では、タイトルに「タンバリン」を冠した楽曲を5曲ご紹介します。音楽とともにリズムの魔法を感じてみてください。



●ROSSO「1000のタンバリン」



●BLANKEY JET CITY「赤いタンバリン」



●THEE MICHELLE GUN ELEPHANT「ブラック・タンバリン」



●岡村靖幸「ラブ タンバリン」



●藤井フミヤ「彼女のタンバリン」



（written by 山崎健治）

