今年4月に日本デビュー20周年を迎え、アニバーサリーとして昨年11月から今年の4月に開催した「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」では、東京ドームでの3DAYSを含む全国9都市22公演を巡り、大熱狂を誘った東方神起。

円熟味を増すグループ活動に加え、ユンホがキャリア初のフルアルバム「I-KNOW」を11月5日にリリースするなど、それぞれがソロとしても精力的に活動を展開中。"ボーカリスト"チャンミンも日本で初の全国コンサートツアー「CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 〜The First Dining〜」を成功裏に終えたばかりだ。

8ヶ所18公演が早々に完売になり、追加公演を望むファンの声に応え、12月6日(土)・7日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOでの追加公演がツアー初日に決定するほどの反響を集めたこのツアーから、9月5日の東京国際フォーラム公演の模様が、11月8日(土)にＷＯＷＯＷプライムで放送、ＷＯＷＯＷオンデマンドで配信される。

「〜The First Dining〜」というツアーのタイトルにちなみ"Menu"としてセットリストがあらかじめ公開されたことも話題を集めた今回のツアー。初披露となった日本デジタルシングル「My Bad」(8月27日配信)をはじめ、「Maniac」「Fever」といった人気曲の日本語バージョンなど、アッパーなポップスからパワフルなR＆Bナンバーまでバリエーション豊富にラインナップされ、ジャンルによって使い分けられる多彩な歌声が堪能できる。

また「Don't Let Me Down」や「道程」、アコースティックなアレンジで披露された「Gold Dust」など、しっとりと歌い上げるバラードも満載で、抜群の表現力や透き通るように美しくもハスキーな歌声といった持ち味を存分に発揮。チャンミンの"ボーカリスト"としての魅力が詰まったライブとなった。

そんなライブの様子に加えて、番組ではチャンミンのコメントを含んだ独占映像も収録されており、ファン必見の内容。番組をチェックすれば、TOYOTA ARENA TOKYOでの追加公演への期待が、より一層高まることだろう。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 〜The First Dining〜

放送日時：2025年11月8日(土)21:30〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷプライム(スカパー！)

※ＷＯＷＯＷオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ