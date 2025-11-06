ドジャース・ベッツの豪邸でフリーマン、“メジャー級”ダンス披露「身体能力凄いなぁ…」「規模が違う」
ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手は11月5日、同チームのムーキー・ベッツ選手のTikTokアカウントにて、ダンスする姿を公開し、ネット上で話題を集めています。
【動画】フレディ・フリーマンの“メジャー級”なダンス
「身体能力凄いなぁ…」ベッツ選手は「昨夜は愛に包まれていた。フレディが体を揺らしていた」と英語でつづり、1本の動画を掲載。私服姿のフリーマン選手が、色とりどりの照明に照らされながら、床に体を付けて波打つようにくねらせる「ワーム」というダンスを披露しています。この動画は、同チームのワールドシリーズ2連覇を記念したセレモニー後に、ベッツ選手の自宅と思われる場所で開かれたパーティーの様子を収めたものです。会場全体がフリーマン選手のダンスに大興奮している様子が伝わってきます。
ネット上では、「ダンスもメジャー級かよ！」「LAではこの動き当たり前なの？！」「身体能力凄いなぁ…」「去年もベッツの家でやってたよな とりあえずのパーティ会場になってるんだなw」「規模が違う…稼いでる額も桁違いだもんなぁ」と、驚きや称賛の声が寄せられました。
去年は大谷選手＆真美子さんの姿も2024年のワールドシリーズ優勝時にもベッツ邸でパーティーが開かれており、その様子はベッツ選手のSNSを担当するデジタルクリエイター、ブルース・ビージー・ベッツ氏のTikTokアカウントで公開されています。動画には大谷翔平選手と妻の真美子さんがバスケットボールに興じる姿なども収められており、話題を呼んでいました。 (文:勝野 里砂)
