歌手の小川真奈（32）が6日、東京都新宿区の神楽坂天窓で22日に行う単独ライブに向けた取材会を都内で行った。

ベネッセ「こどもちゃれんじ」でうたのおねえさんを務め、人気キャラクター「しまじろう」のコンサートに「まなお姉さん」として出演するなど、子供世代からの人気も高い小川。元気で明るいイメージが強いが、今回の単独ライブはピアノ生演奏で歌唱するアコースティックライブ。しっとりとした雰囲気で、その歌唱力が際立つ公演となりそうだ。「小川真奈として作っている曲は“まなお姉さん”のイメージとは真逆の路線。アーティストとしての顔も見せたい」と意気込む。「うたのおねえさんとしての印象が強いと思うので、“まなお姉さん”をきっかけにライブに来てくださる方は“普段は全然違うんだ”と、いい意味で裏切れると思う。まなお姉さんの部分も、小川真奈の部分も好きになってもらえるようにお届けしたい」と力を込めた。

電卓や食玩など、少し変わった収集癖を持ち、過去のライブではファンからプレゼントされた電卓を紹介し話題になった。「元々ボタンが好きで、“押したい”という願望から電卓が好きになった。今でも電器屋さんで電卓を見ると“カシオいいなあ”と気になります」と電卓愛がチラリ。「バスのボタンとかも気になります。“ヤバそうだな”というボタンは押しませんが、押したい欲はあります」と自身の“押したい願望”の強さに苦笑いした。

現在は人気漫画「ちいかわ」のキャラクター「くりまんじゅう」にハマっているといい「部屋の半分はくりまんじゅうで埋まっています」と告白。ちいかわとのコラボについて質問されると「神みたいな存在なので恐れ多い」と謙遜しつつ「携わることができたら、とても幸せです」とニッコリ。「“小川”って読み方が“ちいかわ”にもなるので、親近感はあります」とほほ笑んだ。