¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö£±²óÌÜ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬à½é¿Øá¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï£Î£È£ËÇÕ¡Ê£·Æü³«Ëë¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤¬£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶Ê¤«¤±¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¡£¡Öº£µ¨½é¤á¤ÆÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç³ê¤ë¤¬¡¢²»³Ú¤Î²»¤Î¶Á¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¤ò¤«¤Ê¤êÄ´À°¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢É¹¤Î´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤ÉÁ´¤Æ´Þ¤á¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸°»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£Âç²ñ¤¬£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯£±²óÌÜ¤òÂç»ö¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï£±²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢£±²óÌÜ¤¬ËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡Ê£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÀï¤¬¡ËÃÙ¤á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Þ¤Ç£¶Æü¤Ç£³¤«·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢£±»î¹ç£±»î¹ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Îý½¬ÄÌ¤ê¤ä¤ì¤Ð¤â¤¦ÀäÂÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£Îý½¬¼«ÂÎ¤Ï³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤Ä¤¤¤Ê¤È¤«»×¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤ó¤À¤â¤ó¾¡¤Á¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡££³Ï¢ÇÆ¤Î·ü¤«¤ë°ìÀï¤Ç¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£