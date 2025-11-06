小島瑠璃子、復帰後初の公の場 2年半ぶり登場で金髪姿披露
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの小島瑠璃子が2025年11月6日、都内にて映画『名無しの子』（11月21日公開）完成披露試写会トークイベントに出席。芸能活動を復帰してから初めて公の場に登場した。
【写真】小島瑠璃子、金髪×ノースリ姿で復帰後初の公の場
{2|ig:center:w700:cap}10月12日、約2年半ぶりの芸能活動再開を発表した小島。この日、復帰後初となる公の場に登場すると、同イベントに登壇していた監督の竹内亮に流暢な中国語で挨拶。そして、「みなさん、こんにちは。小島瑠璃子と申します。よろしくお願いいたします」と爽やかな笑顔を見せた。
本作の撮影をしている際に、中国・南京へお茶の勉強をしに行ったという小島は、その理由について「お茶にすごく救われて。日本のお茶と中国のお茶をどっちも知りたいなと思って」と告白。また、同イベントに登場した監督の竹内亮から「1人で来たよね？いきなり来たよね。『来週行っていいですか？』って」と振られると、機会を見つけて遊びに訪れたことを話していた。
1945年、第二次世界大戦末期の中国・旧満州。当時そこには、日本の国策によって移住した約150万人の日本人庶民が暮らしていた。だが、終戦直前、日本軍は彼らを見捨てて撤退。戦火の中、数多くの女性や高齢者が命を落とし、数千人の幼い子供たちが親と離れ離れになった。彼らは国籍を失い、孤児となり、“名無しの子”に。あれから80年、答えのない問いを胸に秘めて生きてきた彼らは言う。「私たちの戦争は、まだ終わっていない。」。（modepress編集部）
