元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈がダイエット宣言し、近影を公開した。

５日までに「【体重大公開！】ダイエット始めます。」と題した動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップし、「いやもう苦しい。死にそう。太りすぎて死にそうなの。ちょっと今やせたけど、その前まで７１キロあったの」と吐露。身長１６３センチの丸山。現役時代は５６キロだったという。動画で測定した体重は６９・４キロで、１２月中旬までに３キロやせたいと語った。

そして６日にはインスタグラムを更新し、「待って、ダイエットの反響がすごい というか、本並さんに体重バレたくなかったのに朝には知ってた ニュースで見たらしい」と驚きをコメント。

「でも、こうしてみんなに見張られなかったらきっとこのままでいいやと諦めてたからありがたいです 気をつけます、本当に。プライベートで痩（や）せるてなかなか今までもスイッチ入らなかったら難しかったので」と明かし、「とりあえず無理せずに少しは無理して、リバウンドしないように痩せたいなと 食生活と運動ですね、わかってるんだよ、わかってるんだけどね よし、みんなで頑張りましょ〜」とつづった。

「＃芝生に寝転がる６８キロ＃今は３キロ減＃引き続き頑張ります＃３キロ痩せても６８キロて」とハッシュタグに記し、最新ショットもアップ。フォロワーからは「マイペースにね」「健康第一で」「互いに頑張りましょう」との声が寄せられていた。

丸山は元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏との結婚を２０２０年９月に発表し、２３年２月２１日に女児を出産した。