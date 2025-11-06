日本代表メンバー発表 主力並ぶなかMF北野、FW後藤、GK小久保が初招集 森保監督「日本にいるときからスカウティング」「確実に成長している」
日本サッカー協会(JFA)は6日、国際親善試合(14日ガーナ戦、18日ボリビア戦)に臨むメンバーを発表しました。
久保建英選手や上田綺世選手、遠藤航選手など、ヨーロッパのクラブで活躍する主力選手が名前を連ねる中、GK小久保玲央ブライアン選手、MF北野颯太選手、FW後藤啓介選手の3選手が初招集となりました。
会見に出席した森保一監督は、初招集の3人について「ヨーロッパのクラブで監督に評価され、レギュラーとして安定して試合に出ていることと、日本にいるときからスカウティングしている中で確実に成長しているのを感じている」と期待。さらに「現状でチームを固めていくだけでなく、できるだけ選手層の幅を広げるために、良いコンディションの選手たちを中心にチームを作っていく。代表の戦力になってもらいたいという期待がある」とその理由を明かしました。
▽日本代表メンバー一覧
★は初招集
【GK】
早川友基(鹿島)
小久保玲央ブライアン（シントトロイデン)★
鈴木彩艶(パルマ)
【DF】
谷口彰悟(シントトロイデン)
板倉滉(アヤックス)
渡辺剛(フェイエノールト)
安藤智哉(福岡)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
菅原由勢(ブレーメン）
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
遠藤航(リバプール)
南野拓実(モナコ)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ）
町野修斗(ボルシアMG)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(レアル・ソシエダ)
藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)
北野颯太(ザルツブルク)★
後藤啓介(シントトロイデン)★
佐藤龍之介(岡山）