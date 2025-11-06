5日夕方、秋田市横森で撮影された“スーパームーン”の映像が投稿されました。



月の前を飛行機が通過する様子も映っています。

映像は5日午後4時25分ごろ、秋田市横森でスマート天体望遠鏡を使って撮影されました。



この時間は天気が良く、撮影条件に恵まれたということです。

電波塔とともに撮影された映像は午後5時ごろの”スーパームーン”です。





さらに日が暮れて、より鮮やかに見えるようになりました。ゆっくりと月の位置が変わっていくのがわかります。撮影者は「撮影した映像を見て、地球が回っていることを改めて感じた」と話しています。国立天文台によりますと、今年、地球から最も遠い満月は4月13日で、今回の満月は4月13日の満月に比べて約14パーセント大きく見えたそうです。ただ、月を並べて比較できないため、大きさの違いは実感するのは難しいようです。また「スーパームーン」という名称は天文用語ではなく一般的な呼び方で明確な定義はないということです。5日の県内は晴れていた地域が多く、空を見上げた方も多かったと思います。撮影者は「秋田市では6日午後5時ごろにも天気が良ければ満月に近い月がきれいに見えるかもしれません」と話していました。見逃した方は、東の空を見てみてはいかがでしょうか。