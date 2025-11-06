＜運転手ってズルい？＞ママ友は車タダ乗り主義「動物園行かない〜？」お誘いモヤッ…【第1話まんが】
私はミカ。夫と息子のカズマ（小2）と3人で暮らしています。カズマはおとなしい性格で、幼稚園のときからお友達に対して消極的でした。そのため、周囲のママ友たちとは親同士で約束をして子どもたちを遊ばせることが多かったです。その流れで小2になった今でもよく遊びに誘ってくれるのが、ママ友のサツキさん。けれどその息子のヒビキくんは活発なタイプです。カズマとは性格が違うせいか、同じクラスとはいえ今はあまり関わりがないようで……？
サツキさんはこうして定期的に、少し遠くの公園やショッピングモールなどへのお出かけを提案してくれます。ただカズマは……。行けば行ったで楽しそうにしているものの、別に「ヒビキくんと遊びたい」わけではないようです。
うちの車は7人乗り。自分で買ったチャイルドシートのほかに、親戚から譲ってもらったジュニアシートもありました。だから幼稚園時代のママ友親子との集まりのときから、よくサツキさん親子を一緒に乗せてあげてきたのです。
ヒビキくんのママ・サツキさんは明るい人だし、一緒に話していて楽しいです。おとなしいカズマを積極的に誘ってくれることも、とてもありがたいと感じていました。けれど……最近はあまり気乗りしないのです。
そもそもサツキさんの提案は、いつも「うちの車に一緒に乗って行く」のが前提。カズマはそこまでヒビキくんと仲良くないようだし、わざわざこちらが負担してまで遊ぶ必要があるのかな、と感じるようになってきました。
カズマにはだんだんヒビキくんと距離を置いてもらって、自然と距離を置けたらいいなと考えています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
