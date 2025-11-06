¡Ö¤º¤Ã¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×à¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇ¶¯¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹áËÅç¿´ºùà¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£áÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡à¥°¥é¥Ó¥¢³¦ºÇ¶¯¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎËÅç¿´ºù(¤³¤³¤í¡¢22)¤¬Çò¤¤¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ž¢ËÅç¿´ºù2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯Ž£È¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ê12·î7ÆüÀµ¸á¤«¤éÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥ª¥Á¥ã¥Î¥Ð¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¡¢Çò¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¤Î»èÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖËÅç¿´ºù»Ë¾å¡¢ºÇ¾åµé¤Îà¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£áŽ£(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤ÉÈ¯¿®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÈÂÎ¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦·¨¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡ÖÇò¥Ó¥¥ËÈþ½÷¿´ºù¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹âµé¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÅç¤Ï2020Ç¯¤Î¹â¹»2Ç¯»þ¤«¤é4Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£23Ç¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£