2連勝かかる山下美夢有が3連続バーディ締め 畑岡奈紗と並び首位発進
＜TOTOジャパンクラシック 初日◇6日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第1ラウンドが終了した。2週連続優勝を狙う山下美夢有が16番から3連続バーディを奪うなど、ボギーフリー「65」をマーク。畑岡奈紗と並び、7アンダー・首位で滑り出した。
【写真】“モスクワの妖精”グセバがチップインバーディ2発！
6アンダー・3位に大会通算3勝の申ジエ（韓国）。5アンダー・4位タイにはいずれも米ツアーメンバーの勝みなみ、岩井明愛・千怜姉妹が続いた。4アンダー・7位タイには鈴木愛、渡邉彩香、高橋彩華、菅沼菜々、鶴岡果恋ら8人。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は3アンダー・15位タイで初日を終えた。馬場咲希は2アンダー・25位タイ。古江彩佳と吉田優利は1アンダー・38位タイ、昨年覇者の竹田麗央は1オーバー・62位タイで2日目に臨む。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
TOTOジャパンクラシック 初日の結果
山下美夢有の愛用アイアン ヒール側が凹んでいるのはなぜ？≪写真≫
超最新！ 畑岡奈紗のドライバースイング【連続写真】
随時更新！ 女子最終プロテストのリーダーボード
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
【写真】“モスクワの妖精”グセバがチップインバーディ2発！
6アンダー・3位に大会通算3勝の申ジエ（韓国）。5アンダー・4位タイにはいずれも米ツアーメンバーの勝みなみ、岩井明愛・千怜姉妹が続いた。4アンダー・7位タイには鈴木愛、渡邉彩香、高橋彩華、菅沼菜々、鶴岡果恋ら8人。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は3アンダー・15位タイで初日を終えた。馬場咲希は2アンダー・25位タイ。古江彩佳と吉田優利は1アンダー・38位タイ、昨年覇者の竹田麗央は1オーバー・62位タイで2日目に臨む。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
TOTOジャパンクラシック 初日の結果
山下美夢有の愛用アイアン ヒール側が凹んでいるのはなぜ？≪写真≫
超最新！ 畑岡奈紗のドライバースイング【連続写真】
随時更新！ 女子最終プロテストのリーダーボード
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕