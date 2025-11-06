大末建、上期経常が2.2倍増益で着地・7-9月期も2.9倍増益

大末建設 <1814> [東証Ｐ] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の24.9億円に急拡大し、通期計画の51.3億円に対する進捗率は5年平均の36.8％を上回る48.6％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.6％増の26.3億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の16.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.8％→6.5％に大幅改善した。



株探ニュース

