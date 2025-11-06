◇NBA レイカーズ118-116スパーズ(日本時間6日、クリプトドットコム・アリーナ)

レイカーズの八村塁選手が15得点の活躍をみせ、チームは5連勝となりました。

前の試合で今季最多28得点をあげた八村選手は第1Q、残り7分38秒にフリースローを2本成功。

第2Q、残り4分59秒では2人に囲まれながらもルカ・ドンチッチ選手が八村選手にノールックパスを通し、きっちり3ポイントシュートを成功させます。ドンチッチ選手は合掌してお辞儀をする様子もありました。

レイカーズは前半を60-59で折り返し。ところが、第3Qは八村選手も得点伸ばせず。チームも88-96と逆転されます。

それでも第4Q、残り5分15秒で再びドンチッチ選手からのボールを受け、3ポイントシュートを成功。2点差に迫ります。さらに残り2分31秒ではドンチッチ選手が3ポイントシュートを決め、逆転に成功。大接戦の試合は118-116でレイカーズが逃げ切りました。

八村選手は前半だけで11得点を挙げるなど、34分46秒の出場で、2本の3ポイントシュートを含む15得点、2リバウンド、1スティールの活躍。3試合連続2桁得点でした。ドンチッチ選手が4本の3ポイントシュートを含む35得点、13アシスト、9リバウンド、5スティールを記録しています。