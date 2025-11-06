広島、巨人などで活躍した元プロ野球選手で解説者・実業家の金石昭人氏（64）が6日までに自身のインスタグラムを更新。超人気歌手との意外な関係を明かした。

「カネやんファミリー」とつづり、2枚の写真を投稿。「60年の付き合いの岐阜の幼なじみ その息子はimase」とつづり、幼なじみの息子がシンガー・ソングライターのimaseであることを明かした。

「念願叶って寿司やに来店してくれました」と記し、自身の経営するすし屋に来店したimaseとのツーショットも投稿。「東京の親父にドラフト1位指名されました どや」とつづった。

「#カネやんファミリー」「#岐阜の幼なじみ」「#imase」「#東京の親父」「#どや」と添えた。

この投稿に、タレントの渡辺満里奈は「ええっ！びっくりです」とコメント。フォロワーからも「わ！凄い！」「間柄が伝わりますね」「幼なじみって響き いいなぁ」などの声が寄せられている。

imaseは7月25日の武道館公演後に体調が悪化。医師から長期療養が必要と判断されたとし、8月から活動休止している。