歌手の工藤静香(55)が広々とした自宅で、愛犬とハグする動画を公開。「愛がいっぱいですね」「癒やしでしかない」など、多くの反響が寄せられている。

【映像】“すんごい豪邸”と話題の自宅

これまで、Instagramで「すんごい豪邸」「こっ、公園ですか!?」と話題になった自宅の庭や、愛犬たちに作った料理など、プライベートの様子を発信してきた工藤。

愛犬・エトワールくんとハグする動画に反響

2025年11月5日は、広々とした自宅で、愛犬・エトワールくんとハグする動画をアップ。「あ〜最高！エトちゃんってやっぱり最高だよ〜 エトちゃんって最高！なんて最高なボーイなの？エトくん最高！」「どうした、どうした、どうした？あとでお散歩行こう！ 今まだもうちょっと待ってね。あそこ（カメラ）見て、あそこ！エトくんのカッコいい顔見せよう！」などとじゃれる様子の動画を披露。また、工藤は「私をいつでも包んでくれる。必ずエトは私にハグをしてくれる」とコメントしている。

この投稿にファンからは、「しーちゃんもエト君も、愛たっぷり」「木村家のわんちゃんになりたいです！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）