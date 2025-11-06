◇NBA レイカーズ118ー116スパーズ（2025年11月5日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が5日（日本時間6日）の本拠地スパーズ戦に先発出場。勝負所で3Pシュートを決めるなど15得点の躍動。チームもルカ・ドンチッチの大活躍で最大12点差をひっくり返す逆転勝利。今季初の5連勝を飾った。

この日は、ワールドシリーズ（WS）2連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの選手たちが来場。試合中にはセレモニーも開催された。

その中で八村はスタメンに名を連ねた。第1Q残り7分38秒に相手の反則を誘い、フリースロー2本を決めて初得点。残り6分16秒でベンチに下がった。

第2Q開始からコートに戻った。残り9分54秒には、この日初FGとなるフリースローライン付近でターンアラウンドのフェイダウェイシュートを決めた。さらに残り9分17秒に左サイドからドライブイン。エルボー付近でステップバックのジャンプシュートを沈めた。残り6分11秒には左ウイング付近からワンドリブルして、プルアップのジャンプシュートを決めた。残り4分59秒には、ドンチッチが右サイドの角度がないところからノールックパスで右ウイング付近にいた八村へパス。八村がしっかり3Pシュートを沈めた。

ドンチッチは笑顔で八村に向かって手を合わせて感謝。八村が駆け寄ってタッチを交わした。残り3分18秒で一旦ベンチに下がった。残り5秒で再びコートに戻った。

第3Qもスタートから出場したが、得点には絡めず残り6分36秒で一旦ベンチに下がった。残り2分51秒から再び出場したが、シュート試投する場面もなかった。

第4Qも開始からコートに立つと、残り5分15秒でドンチッチのアシストを受けて左ウイング付近から3Pシュートを沈めて後半初得点。シュートが決まると吠えた。そして残り1分39秒には5つの反則を犯していたスパーズのビクター・ウェンバンヤマからオフェンスチャージングを奪って退場に追い込む好守備を見せた。八村の好守備にはスタンド見ていたドジャースのムーキー・ベッツも大興奮していた。残り35秒には左コーナーから果敢なドライブイン。相手の反則を誘ってフリースローを1本決めた。

八村は34分46秒出場。15得点2リバウンドをマークした。シュートは9本試投で5本成功。FG成功率は55.6％。3Pシュートは3本試投で2本成功。3P成功率は66.7％だった。

チームはわずか1点リードで前半を折り返した。しかし第3Qに最大12点リードを許した。最終Qにドンチッチを中心に反撃。ドンチッチがチーム最多35得点13アシスト9リバウンドとトリプルダブル級の大活躍で12点差をひっくり返して逆転勝利。今季初5連勝を飾った。

▼八村塁 きょうの後半はあまりボールタッチも無かったので、何かインパクトを残そうと思っていた。ディフェンスで頑張っていたので、そのところでチャンスが来て、ウェンビーもアグレッシブに来てたので、そこを狙ってチャージングをやりました。（ドジャース連覇について）日本人が3人集まって大きな舞台で戦い、こういう大きなマーケットであるLAでこうやって優勝できるのは嬉しい。僕ももっと頑張ろうと思うようになった。パレードとか見てても、僕らが優勝したらもっとすごくなるのかなと思って、それを想像しながらあの試合を見てたので、僕も勇気付けられたし、もっと頑張ろうと思いました。