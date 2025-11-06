山口紗弥加が坊主姿を披露！ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』第6話での覚悟のヴィジュアルに「こわい」「うわ…」「女でも棋士になれることを証明したかったのに挫折したのか」などと衝撃の声が上がっている。

【映像】山口紗弥加の激変・坊主姿

山口が演じるのは、棋士としての頭角を現す飛鳥（のん）の前に立ちはだかる結城香。彰一の再婚相手であり、あらゆる手を使って飛鳥をひねりつぶそうとする。そればかりか、自身の息子・龍也（森愁斗）の婚約相手で女流棋士・由奈（鳴海唯）に対しても、結婚の条件として将棋を捨てる覚悟を迫ったりする。

将棋界のカリスマである彰一の妻であるはずの香には、将棋を恨んでるかのような節がある。その理由が今回の第6話で明らかに。

今から20年以上も昔。香は元将棋連盟会長・安藤鉄斎（西岡徳馬）のもとで将棋に励む奨励会員だった。しかも父は将棋界に君臨する最強の男・銀次郎。そんな父を超えるべく、女流棋士ではなく、史上初の女性プロ棋士を目指していたのだ。

だがその意気込みが過度なプレッシャーとなってしまったのか、対局では連敗。思わず悔し涙を流すと、対局相手の男性棋士から「なんですぐに泣くんだよ、これだから女は…」と言われてしまう。悔しさMAXの香は「女流だと無双」と性別を揶揄するかのような周囲の言葉に反発し、女を捨てる事を決意。髪の毛を剃り上げ、プロゴルファー猿のような超短髪で対局に挑む。しかし少年相手に敗北。志半ばで将棋界から引退した。

香が飛鳥を目の敵にした理由。女性初のプロ棋士という前人未到の壁に立ち向かう姿に嫉妬したのか。それとも女性であるが故の挫折という同じ轍を踏ませたくなかったからなのか。飛鳥と香はコインの表裏。一歩違っていたら、飛鳥も香のようになっていたのかもしれない。ところが飛鳥のポテンシャルは香を優に超えていた。

香の過去に隠された苦悩を知った飛鳥だが「年齢とか？性別とか？そこ（将棋盤の前）に座ったら関係なくないですか？うん、関係ない」と一蹴。改めて自身が棋士を目指す理由について「クソみたいな世界を否定するため」と闘志を再燃させるのだ。

そして迎えた龍也との一戦。龍也は彰一と香の息子であり、飛鳥にとっては義理の弟にあたる。見事に勝利を収めた飛鳥は、龍也から「本当に棋士になるのか？化け物みたいな男ばかりだぞ？絶対に無理だ。その頂点には父さんがいる」との弁にこう答えた。「高くて越えられないならば、みんなを踏み台にして越える！」と。

標的・彰一の前に立ちはだかるものを次から次へとなぎ倒していく飛鳥。彰一との直接対局、そしてプロ棋士への門は射程圏内に。ところが好事魔多し。第6話ラストには飛鳥とバディを組む藤堂（藤木直人）を週刊誌記者が直撃する場面も。一体何があったのか!?

