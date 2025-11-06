ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO=49）が日本時間5日、米スタンフォード大を訪れ、10月のNPBドラフトで1位指名した同大の佐々木麟太郎（20）に挨拶した。

【家庭の事情】4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母

城島CBOはDeNAとの競合の末に引いた当たりくじを王貞治球団会長（85）と自身のサインを入れて手渡した。佐々木との入団交渉は来年6月の米大学野球シーズン終了後になるが、「最初の印象は前向きな子だなと思った。縁があって、うちでやってくれれば一番いい」と入団へ期待を込めた。

その城島CBOはドラフト時、「野球の花形はホームラン。もしうちに縁があれば、（王）会長の寿命は10年延びると思う」と言及。王会長も佐々木と直接電話で会話をしたことを明かし、「すごく喜んでくれた」と言った。

ソフトバンクがメジャー球団、大学残留など、選択肢が多い佐々木を口説くには、通算868本塁打を記録した「世界の王」の存在は切り札といえる。佐々木とすれば、いくらメジャー志向が強いといっても、事あるごとに王会長の名前を出されては、むげにできない。重い十字架を背負った佐々木はどんな決断を下すのか。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイは毎秋恒例の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2025年版）を鋭意準備中。本記事下部の【関連記事】には、これまでに公開した「ソフトバンク編」をピックアップした。そこで明かされた選手たちの生い立ちや家族の支え、驚きの逸話の数々は、プロ野球ファンこそ必読だ。