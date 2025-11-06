1960年代のプロ野球で活躍した広瀬叔功氏が2日に心不全で亡くなったことが、5日にわかった。89歳だった。南海の黄金期に俊足巧打の1番打者として活躍し、プロ野球歴代2位の596盗塁をマーク。1978年からは南海の監督も務めた。現役時代に対戦経験のある元東映、巨人投手の高橋善正氏（81）が「投手の立場からすれば、広瀬さんほどイヤらしい打者はいなかった」と振り返る。

一言でいえば、「野球IQの高かった選手」でした。5年連続盗塁王、歴代2位の596盗塁。その俊足ぶりは、私が対戦した選手の中では、元阪急の福本豊（77）と双璧をなす。通算1065盗塁のプロ野球記録を持ち、「世界の盗塁王」と言われた福本とはしかし、決定的な違いがありました。

36歳で42盗塁、衰え知らずの脚力

福本は出塁すれば、必ず盗塁を狙う。しかも、二盗、三盗と立て続けに決めてくるから、四球や安打が三塁打になってしまう。福本を一塁に出すと、私を含めた当時の東映の投手は次打者に対して3ボールまでクイックでウエストしたほど。2番打者には四球覚悟の戦法でしたが、それでも走られた。驚異的な足ではありました。

対して、広瀬さんはむやみやたらには走らない。試合展開を考え、ここぞという場面でスタートを切り、まずアウトにならない。チームの勝利を決定づける盗塁、というのが多かった。現役22年での盗塁成功率82.9%（通算300盗塁以上）は、長く歴代1位の記録。相手に決定的なダメージを与える場面で確実に成功させる。野球を知り尽くしていた印象が今も強くある。投手からすれば、福本以上にイヤらしい選手でした。

私が巨人に移籍する前年の72年に42盗塁。広瀬さんはその時、36歳でしたから、衰え知らずの脚力に心底驚いたものです。ご冥福をお祈りします。