

ファジアーノ岡山／佐藤龍之介 選手 2025年10月

日本サッカー協会は11月14日と18日に日本で開催されるキリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表を6日発表し、J1・ファジアーノ岡山から佐藤龍之介選手が選ばれました。

佐藤選手はJ1のFC東京から2025年シーズンにファジアーノに加入したミッドフィールダーで、ここまで25試合に出場しチームトップの6得点を挙げるなど活躍。6月にはA代表デビューを果たし、9月にチリで行われた20歳以下のワールドカップにも出場していました。

サッカー日本代表は、2026年6月にアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で開催される「FIFAワールドカップ2026」を控えています。

佐藤選手はクラブを通して

「ワールドカップに向けた大事な活動に選出されたことをうれしく思います。メンバーに食い込んでいけるように自分のプレーを出していきます。応援よろしくお願いします！」とコメントしています。

また岡山ゆかりの選手として現在ドイツ1部リーグで活躍する、津山市出身の佐野海舟選手も今回の日本代表に選ばれています。