皆藤愛子41歳、ジャンクフード好きな食生活を明かす Lサイズセット＆ナゲットが定番
タレントの皆藤愛子（41）が6日、都内で行われた『NEW YOUNG OF THE YEAR 2025』授賞式に参加した。同アワードは、総合プロデューサーをおちまさと氏が務め、年齢に関係なく前向きに人生を楽しむ“新しい若さ”を体現する人たちを称える。
【集合カット】みんなでグーポーズ！笑顔をみせる高橋英樹＆柳沢慎吾＆皆藤愛子
おち氏からレギュラー出演する情報番組『ゴゴスマ』での美しい立ち姿や変わらぬかわいらしさを絶賛された皆藤だが「生活のなかで楽しみにしているのは“食”」だといい「脂っこいものもジャンクなものもの」と意外な食生活を明かした。
「我慢せずに食べて翌日、控えるとか調整しています。お肉がだいすき。ファストフードも大好き」と“肉食”を公言。一方で「いつも通りのセットLサイズとナゲットをつけたら、お腹いっぱいになっちゃった」と年齢を感じることもあるそう。
「肌も荒れることもあるので、そこは調整で。食べ過ぎだと思ったら翌日サラダだけとかヘルシーにしています」とバランスも心がけつつ「筋トレが大好き。ストレス解消法として15年くらい続けています」と運動習慣も紹介していた。
Over40部門の皆藤愛子、Over60部門の柳沢慎吾（63）、高橋英樹（81）、大地真央がビデオメッセージを寄せた。
