◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級チャンピオン高見亨介（２３）＝帝拳＝が、１２月１７日に両国国技館でＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝と統一戦を行うことが６日、都内で発表された。今年７月にエリック・ロサ（ドミニカ共和国）を１０回ＴＫＯで下しプロ１０戦目で王座を獲得した高見にとっては、初防衛戦でいきなり統一戦という異例の大勝負に挑むことになった。

会見に臨んだ高見は「（統一戦は）７月の試合が終わってすぐに自分から（本田）会長にお願いした。まさか本当に決まるとは思わなかった。驚いたし、感謝している」と喜んだ。過去の例からもタイトル獲得後の初防衛戦は、格下の挑戦者を選び試合を行うのが通例だ。だが、高見は他団体の王者との統一戦を希望。通常の防衛戦と比べよりリスクは高まるが「ライトフライ級に長くいようとは思っていない。ならば１試合、１試合、緊張感のある試合をしていきたい。王座統一の後は複数階級制覇を狙っていきたい。フライ、スーパーフライと３階級制覇を。体重がきついので」とベルト統一後はフライ級での王座を狙う姿勢を示した。

初防衛戦で他団体の王者との統一戦を行った日本人選手は、過去に八重樫東、井上尚弥（ともに大橋）ら。日本人統一王者は過去に６人しか存在しない高いハードルだ。「ＫＯ率も高く、好戦的な選手」とサンティアゴを警戒する高見だが、準備は万全だ。対戦相手のサンティアゴは今年３月に同門の先輩・岩田翔吉に判定勝ちしてＷＢＯ王座を獲得。その岩田とは今後スパーリングする予定で、「それじゃ足を使ってやるから」と先輩が仮想・サンティアゴとなり、本番までのサポートを約束してくれたという。

パリ五輪のメダル候補と期待された高見だったが、プロの世界だけに魅力を感じ高校卒業後にプロデビュー。名門・帝拳ジムの秘密兵器といわれるほどポテンシャルは高く、ボクシング界の次代のエースとして期待される逸材。１１月、１２月とビッグマッチが目白押しのボクシング界。他の王者を意識しつつ「高見が一番面白かったという試合をしたい」とジム初の統一王者誕生へ、自信たっぷりに締めくくった。

戦績は高見が１０戦全勝（８ＫＯ）、サンティアゴは１４勝（９ＫＯ）４敗。