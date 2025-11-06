¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¾·½¸³°¤ÎDFÄ¹Í§¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÂ¸ºß¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤â¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï6Æü¡¢º£·î14Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¥¹¡Ë¡¢18Æü¤ÎÆ±¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½é¾·½¸¤ÏGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¡¢MFËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Î3¿Í¡£°ìÊý¤Ç¹ñÆâÁÈ¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤ëDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡áFCÅìµþ¡Ë¤é¤¬Áª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î16Æü¤ËÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë4¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀè·î¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤ÎMFÁêÇÏÍ¦µª¡¢MFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢FCÅìµþ¤ÎDFÄ¹Í§¡¢¹Åç¤ÎGKÂçÇ÷·É²ð¤Ï¾·½¸¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÄ¹Í§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¤ÅÔ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍ¤ÅÔ¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«°ì¿Í¤¬·ç¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£