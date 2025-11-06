気象予報士の穂川果音さんが、自身のYouTubeチャンネルで初めての動画を投稿しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】初のYouTubeで休日披露 パンを頬張って笑顔 サウナで “汗だくで映えない” 潤う肌で照れ笑い





穂川さんは「休日は外食するのが好きなんですけど」と、ベーカリーの外のテラス席でクロワッサンを掲げてご満悦の笑みを見せています。口を大きく開けてガブリとかみついたのはクロワッサン。







「このサクッとしてバターの甘い香りが」「広がるのが幸せなんですよね」と、健康的な食欲を見せています。









さらに穂川さんが訪れたのがサウナ。すでにサウナそのものにこもった後、テラスに出てきて「ととのう」様子が収録されています。上下とも黒のタンクトップと短パンで、汗に潤った肌をさらした穂川さんは「ここは本当に大好きでお気に入りな場所です」とデッキチェアに寝そべってリラックス。













「サウナの後って汗だくなので」「映えないんですよねー」と恥ずかしがりながら、鷹揚に両手を振って笑顔の穂川さん。動画の最後まで暮れていく空を映して和んでいた様子です。

フォロワーからは「開設待ってました！」「ゆったりしたテイストでめっちゃいい」など、さっそく和みの空気を堪能した声が集まっています。

