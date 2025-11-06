俳優・松重豊さん、のんさんがフードデリバリーサービス「Rocket Now」の新CM発表会に登壇しました。

【写真を見る】【 のん 】 “ イケおじ ” 松重豊とのバディモノを熱望 張り込みメシは「ホットサンド」 今食べたいのは「熱々のからあげ」 お茶目にアピール



新CMで刑事役を演じる松重さん、のんさんは、CMで身につけた衣装と同じ“刑事姿”で登場。





松重さんは“刑事役は長いことやってきたんですけども、さすがに老境に差し掛かってくると、そんな現場でバリバリ張り込みをするような刑事は中々やることがなかった。改めて、若い可愛らしい素敵なバディがいる刑事モノは、実際に長尺でドラマ・映画でやってみたいな。CMから逆に発展する可能性もあるかもしれないので、そういう下心を持っていました”と、笑いを交えて撮影を振り返りました。

さらに、“（のんさんは）割と身長があって、ツーショットが非常にバランスが良い。絵になるんじゃないかな”と、初共演ののんさんを絶賛し、バディモノを熱望。







一方のんさんも、松重さんについて“身長が高くてカッコよくて渋くて、イケおじ”と印象を伝え、会場には笑いが起こりました。

そして、“実は（撮影中）スタッフと「松重さんと刑事モノできたら良いよね」って話してました。なので松重さんが（同じことを）言ってくださって、すごく嬉しくて”と、満面の笑み。





MCから「張り込みメシ」で食べたい物を聞かれたのんさんは、「ホットサンド」と回答。“ホットサンドが好きで、お家で作るくらい好き。しかも、アボカドとベーコンと卵が入ってるホットサンドがいいです”と、笑顔で答えました。

今、食べたい物を聞かれると、のんさんは「からあげ弁当」とにっこり。“昨日、からあげの話をすごい沢山した。からあげとザンギは何が違うんだ？とか、からあげ粉に何を使ってる？とか。その話してたら、無性に熱々のからあげが食べたくて。渋谷でからあげ食べたい！”と新CM発表会が行われた渋谷で、お茶目に食欲旺盛な姿をアピールしました。





松重さん、のんさんが出演する新CM「ゼロ配刑事（デカ）篇」は、今月6日より放映されます。



【担当：芸能情報ステーション】