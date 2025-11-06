菱製鋼、今期経常を一転38％減益に下方修正

三菱製鋼 <5632> [東証Ｐ] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比14.9％減の14.1億円に減り、従来の29.9％増益予想から一転して減益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の57億円→30億円(前期は48.5億円)に47.4％下方修正し、一転して38.2％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比50.3％減の15.8億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の12.1億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の4.6％→3.2％に悪化した。



