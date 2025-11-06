群馬の辻直人、トップリーグ通算3P成功1500本の金字塔…B1通算1000本にも王手

11月5日に千葉ポートアリーナで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第8節、群馬クレインサンダーズ対アルティーリ千葉で、群馬の辻直人がキャリアの大きな節目となる記録を達成した。この試合で3ポイントシュートを決め、Bリーグの前身であるJBL／NBL時代からのキャリアを合算した「トップリーグ通算3ポイントシュート成功数」で1500本の大台に到達。チームも88－79でA千葉に勝利し、記念すべき日を白星で飾った。

記録まであと2本で迎えたこの試合、辻はファーストシュートで3ポイントを決め、大台まであと1本と迫った。第1クォーターを22－22の同点で終えると、第2クォーターも一進一退の攻防が続く。後半、ついにそのときが訪れる。第3クォーター残り時間6分31秒、トレイ・ジョーンズのアシストを受けて放たれたシュートは放物線を描き、リングへと吸い込まれた。これが、辻の長いキャリアにおける1500本目の3ポイントシュートとなった。

この日、4本の3ポイントを決めた辻はB1通算3ポイント成功数を999本とし、次節で達成が見込まれる1000本の大台にも王手をかけた。ちなみにB1通算3ポイント1000本成功は富樫勇樹（千葉ジェッツ）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）に次ぐ史上3人目となる。

試合後、辻はクラブを通じてこの記録について、コメントを寄せた。

「意識していましたよ。というか個人通算1500本よりもリーグ通算1000本もあと1本じゃないですか。

でも本当に川崎（ブレイブサンダース）、広島（ドラゴンフライズ）、群馬と3チーム渡り歩いて、この1500本っていう道のりは本当に長かったですし、いろんなことあったなと振り返って思います」

そして、今後のキャリアについては、さらに大きな目標を掲げた。

「ここからさらに伸ばしていきたいと思ってます。ほんまは2000本いって引退したいです。1500本終わったので1600本に向けて頑張りたいなと思います」

節目となる記録を達成した辻は、稀代のシューターらしく、すでに気持ちは次への目標に切り替わっている。衰えを知らない36歳のベテランの今後のパフォーマンスに注目が集まる。

【動画】辻は3ポイント1500本、1501本を連続で成功