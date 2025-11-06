°Ý¿·"´ÔÎ®µ¿ÏÇ"¤Ç¾Ã¤¨¤¿Ž¢½°±¡ÅÅ·â²ò»¶ÀâŽ£¤Î¿¼ÁØ
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸ø¶â´ÔÎ®¡×ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û°Ý¿·¡ÈÁÏÀß¼Ô¡É¤âÅÜ¤ê¿´Æ¬¡©¡¡¶¶²¼Å°»á¤¬Ã¦»ú¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¾×·â¤Î¥Ý¥¹¥È¡×
10·îËö¤«¤é±ÊÅÄÄ®¤Î°ìÉô¤Ç¡È¤¢¤ë²ø¾ðÊó¡É¤¬¶î¤±¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½°µÄ±¡¤¬ÅÅ·âÅª¤Ë²ò»¶¤µ¤ì¤ÆÁíÁªµó¤ËÆÍÆþ¡¢12·î7Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î11·î4Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿½°»²Î¾±¡¤Ç¤Î³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤¬6ÆüÍ¼Êý¤Ë½ªÎ»¡£7Æü¤«¤é½°»²Î¾±¡¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î´ðËÜÅª¼Áµ¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÁÆ¬¤Î¡ÖÅÅ·â²ò»¶Àâ¡×¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¾ÃÌÇ¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò´Þ¤àÍ¿ÌîÅÞ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤¿¤Á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï°ÂÅÈ¤È¼ºË¾¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¡ÖÅÅ·â²ò»¶Àâ¡×¤¬µÞÉâ¾å¤·¡¢¤½¤·¤ÆµÞÂ®¤Ë¤·¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£±ÊÅÄÄ®¼þÊÕ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¡È¿¼ÁØ¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÅÅ·â²ò»¶¤ÎÆ°¤¤Ë¿å¤òº¹¤·¤¿ÀÖ´ú¤Î¡ÈÆÃ¥À¥Í¡É
¤³¤Î²ø¾ðÊó¤¬±ÊÅÄÄ®¤ò¶î¤±¤á¤°¤Ã¤¿10·îËö¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î½é¤ÎÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¼óÇ¾³°¸ò¤ÇºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºÇ¹â¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡Øº£¡¢²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤¬µÞ³ÈÂç¡£ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÏÀÀï¤Ë¡ÖÆÍ¤Ã¹þ¤ßÉÔÂ¡×¤¬ÌÜÎ©¤ÄÎ¢Â¦¤Ç¡¢¡Ö12¡¦7À¯¼£·èÀïÀâ¡×¤¬Èë¤«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²ø¾ðÊó¤Î¡È½Ð½ê¡É¤È¡¢²ò»¶¸¢¤ò»ý¤Ä¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Èíõ½ä¡É¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤ë¤È¡¢¡Ö²ò»¶¤Ø¤Î¶ñÂÎÅªÃÊ¼è¤ê¡×¤È¡ÖÊ£»¨²ø´ñ¤ÊÀ¯¶ÉÍí¤ß¤Î¤¦¤´¤á¤¡×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡Ö²ò»¶¤ÎÃÊ¼è¤ê¡×¤È¤Ï¡¢11·î5ÆüÍ¼Êý¤Î½°±¡ÂåÉ½¼ÁÌä½ªÎ»¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍâ6ÆüÍ¼Êý¤Î»²±¡ÂåÉ½¼ÁÌä½ªÎ»Ä¾¸å¤Î²ò»¶ÃÇ¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö11·î25Æü¸ø¼¨¡¢12·î7ÆüÅê³«É¼¡×¤È¤¤¤¦ÁªµóÆüÄø¤Î·èÄê¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÄ¶¹â»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¯´Ö¤Î¡¢¤Î¤ë¤«¤½¤ë¤«¤ÎÂçÇîÂÇ¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¿å¤òº¹¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡Ø¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡Ù¤¬11·î4Æü¤Ë¡ÈÆÃ¥À¥Í¡É¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÀÇ¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÖ´ú¤Ï¡ÖÆ£ÅÄ»áÂ¦¤¬2017Ç¯6·î¤«¤é24Ç¯11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¥Ó¥é°õºþ¤Ê¤É¤ÇÌó2000Ëü±ß¤ò»Ù½Ð¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬Æ±Èë½ñ¤ËÇ¯720Ëü±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìó2000Ëü±ß¤Î¤¦¤Á9³ä°Ê¾å¤Ï¸ø¶â¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÆÃ¥À¥Í¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤«
¤³¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶¶²¼Å°¸µÂçºå»ÔÄ¹¤¬¼«¤é¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡Ö´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÃÇºá¡£Æ£ÅÄ»á¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÅ¬Ë¡¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÈ¯ÃíÀè¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¼áÌÀ²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²ñ¸«¤Ê¤é¤ä¤é¤ó¤«¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Î¤Ë¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÌÔÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¶¶²¼Å°»á¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ËÆ£ÅÄ»á¤òÈãÈ½¤¹¤ëÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡Ê²èÁü¡§¶¶²¼Å°»á¤Î¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
°ìÊý¡¢¶¶²¼»á¤Î¡È»Ò»ô¤¤¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼¤á¤ë¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ£ÅÄ»á¤Î¼Ç¤ÏÀ¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖÀÖ´úÆÃ¥À¥Í¡×¤Î¼èºà¸»¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Æâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼¤Î¥ê¡¼¥¯¡¢¢Âçºå¹ñÀÇ¶É¤Î¶ËÈëÄ´ºº·ë²Ì¡¢£°Ý¿·ÆâÉô¤«¤é¤ÎÌ©¹ð¤È¤¤¤Ã¤¿Àâ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Öº¬µòÉÔ½½Ê¬¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â¿¤¤¡£
¤¿¤À¡¢ÀÖ´ú¤Ï6Æü¡¢¸ø¼°X¤Ç¡ÖÆ£ÅÄ»á¤Îµ¿ÏÇÄÉµÚÂè2ÃÆ¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ý¿·ÆâÉô¤Ç¤â¡Ö²þ¤á¤ÆÆ£ÅÄ»á¤Î¿ÊÂà¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÊË¡´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÌ±´ÖÍ¼±¼Ô¤«¤é¤Î¹ðÈ¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçºåÃÏ¸¡¤âÆ°¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë°Ý¿·¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ÏÂç¤¤¯¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÌÜ»Ø¤¹À¯¸¢°ÂÄê²½¤É¤³¤í¤«¡¢Ï¢Î©Êø²õ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢11·î7Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¤Ï½°»²Î¾±¡¤ÎÍ½»»°Ñ¤Ç³Æ3Æü´Ö¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤È³ÆÅÞ´´Éô¤Ë¤è¤ëÏÀÀï¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ï¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¶ñÂÎºö¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¡ÖËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¡×¤ÏÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤·¤¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î1¥«·î´Ö¤Ï¡¢½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤ÎÁø¶øÀï¡×¡Ê¹ñÂÐ´´Éô¡Ë¤È¿È¹½¤¨¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á²ò»¶¡×¤Î3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂåÉ½¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌîÅÞ´´Éô¤«¤é¤â¡ÖÁá´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Î²ò»¶¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î¸«Êý¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò»¶»þ´ü¤Ï¡º£Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»À®Î©¸å¤ÎÇ¯Ëö¤«Ç¯ÌÀ¤±¡¢¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»À®Î©¸å¤Î4·î¡¢£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ²ñ´üËö¤Î6·î¡¢¤È¤¤¤¦3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÆ°ÍÉ¡¦Ê¬ÃÇ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ò»¶¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£¶õÇò¤ÈÀ¯¶Éº®Íð¤ÏÀäÂÐÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬»ÙÇÛÅª¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¢¤È£¤Î2Âò¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê´±Å¡¶Ú¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ï¢Î©Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ý¿·¤Ï¡ÖÁá´ü²ò»¶¤Ë¤ÏÀäÂÐÈ¿ÂÐ¡×¡Ê´´Éô¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞÂ¦¤â¡Ö³ÆÅÞ¤ÎÌîÅÞÀ¯¸¢¼ùÎ©¤Ø¤Îµ¡±¿¤ÏË³¤·¤¯¡¢ÅöÊ¬¤ÏÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ´´Éô¡Ë¤È¡¢»×°ÆÅê¤²¼ó¤Î¤ª´¨¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Î¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÄ¶¹â»Ù»ýÎ¨¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¿ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤â´Þ¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¹ñÌ±ÅªÉÔËþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¡¤»²¡¤»¤Ç²ò»¶¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¸¢¼Ô¤«¤é¼êÄË¤¤¤·¤Ã¤Ú¤¤ÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î¡È²ø¾ðÊó¡É¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¯¶É¤Î°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤Ç¡¢¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´Éô¡Ë¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¶É¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¾¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¸¢°Ý»ý¤Ë¼¹Ç°¤âÇ³¤ä¤¹¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢²ò»¶¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¡¢¼«¤é¤ÎÁíºÛÇ¤´ü¤È¤Ê¤ë27Ç¯9·î¤ÎÁíºÛºÆÁª¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÁÀ¤¦ÀïÎ¬¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤È¤¤¤¦¡È¾ï¼±Åª¡É¤Ê¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë