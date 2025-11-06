Ａ＆ＡＭ、上期経常は33％減益で下振れ着地

エーアンドエーマテリアル <5391> [東証Ｓ] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比32.9％減の5.9億円に落ち込み、従来予想の7億円を下回って着地。

通期計画の24億円に対する進捗率は24.6％にとどまり、さらに5年平均の37.9％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比79.9％増の18.1億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比25.4％減の5.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.7％→4.7％に悪化した。



株探ニュース

