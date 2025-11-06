他社とは一線を画した独自な発想のインターフェースとデザインで知られるスウェーデンの楽器メーカーteenage engineeringが、レゲエやダブに特化したビートマシン「EP-40」をリリースしました。

レゲエ独特のサウンドを手軽に再現

Image: Media Integration

サンプラー＆シーケンサー一体型のEP-133 K.O.II、グレゴリオ聖歌など中世ヨーロッパをテーマとしたビートマシンEP-1320 medievalに続くEPシリーズの3台目で、キング・ジャミーやマッド・プロフェッサーなど伝説的なレゲエアーティストがプロデュースしたサンプルを300種類以上収録。

このサンプルにはリズムやベースのほか、メロディカなどのメロディ楽器、さらにはレゲエ独特の突拍子のない電子音やSE、声ネタなどが含まれており、この組み合わせだけで本格的なレゲエのトラックが作れます。ステレオ12音／モノ16音のサンプル同時発音が可能で、同時再生テンポの異なるループを同期再生できるLOP機能も備えています。

さらに2オシレーター仕様の「supertone」も搭載しているので、シンセ的な音色の作り込みも可能です。操作体系もわかりやすそう。

Image: Media Integration

オプションとして、ハンドヘルドマイク「EP-2350 ting fx」もリリースされます。本体に4種類のエフェクトを内蔵していて、レゲエDJ（いわゆるMCのこと）のスタイルでパフォーマンスできるほか、サンプルのボイストリガーにも対応しており、マイク上でダブなどの即興的なパフォーマンスにも対応できます。初回出荷分はEP-2350 ting fxが同梱されているので、通常価格よりかなりお得です。

Image: teenage engineering

なによりこのデザインがいいですよね。teenage engineeringらしいポップなスタイルで、パネルのアイコン表示もかわいらしい。レゲエファンならずともそそられます。価格は5万5000円です。

Source: Media Integration, teenage engineering