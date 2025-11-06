「欧州組はGKだけで中国全体より多い」年内最後のテストマッチに臨む森保J、11月シリーズのメンバーに中国ファンが注目「CLを戦っている選手が５人もいる」
日本サッカー協会は11月６日、キリンチャレンジカップの２連戦に臨む日本代表メンバー26人を発表した。
森保ジャパンは14日にガーナ代表（豊田スタジアム／愛知）、18日にボリビア代表（国立競技場／東京）と対戦。今回のメンバーには、北野颯太、小久保玲央ブライアン、後藤啓介の３人が初招集。一方で伊東純也や三笘薫はコンディション不良のため選外となった。
招集メンバーは以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）※
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）※
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
※＝初招集
この発表を受けて、中国メディア『直播吧』がすぐさま反応。「遠藤航がチームを牽引、ゴールキーパーの小久保玲央が初招集」との見出しで報じた。
また、同メディアのコメント欄には中国のファンから「Jリーガーは３人だけだ」「欧州組はGKだけで中国全体より多い」「チャンピオンズリーグを戦っている選手が５人もいる」などの声が上がっている。
森保ジャパンは来年に開催される北中米ワールドカップに向けて、年内最後のテストマッチ２連戦でどんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
