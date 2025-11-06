【台風情報】ダブル台風の今後は？ 台風26号(フォンウォン)発生 25号、26号のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速70メートル予報 全国の天気を画像で 気象庁
■台風25号(カルマエギ)
2025年11月06日12時45分発表
6日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯13度10分 (13.2度)
東経111度30分 (111.5度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 140 km (75 NM)
15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)
7日0時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度10分 (14.2度)
東経108度55分 (108.9度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
7日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経105度50分 (105.8度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
8日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 タイ
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経102度35分 (102.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 155 km (85 NM)
■台風26号(フォンウォン)
2025年11月6日13時5分発表
6日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯10度10分 (10.2度)
東経140度25分 (140.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)
7日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度25分 (11.4度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
7日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度05分 (12.1度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 80 km (42 NM)
暴風警戒域 全域 150 km (82 NM)
8日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度30分 (13.5度)
東経133度40分 (133.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
9日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯15度30分 (15.5度)
東経127度05分 (127.1度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ルソン島
予報円の中心 北緯17度20分 (17.3度)
東経121度30分 (121.5度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)
11日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経119度10分 (119.2度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
■全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより