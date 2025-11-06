TUY

■台風25号(カルマエギ)

2025年11月06日12時45分発表

6日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯13度10分 (13.2度)
東経111度30分 (111.5度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 140 km (75 NM)
15m/s以上の強風域    全域 440 km (240 NM)

7日0時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯14度10分 (14.2度)
東経108度55分 (108.9度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)

7日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経105度50分 (105.8度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

8日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    タイ
予報円の中心    北緯16度20分 (16.3度)
東経102度35分 (102.6度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)
 

■台風26号(フォンウォン)

2025年11月6日13時5分発表

6日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯10度10分 (10.2度)
東経140度25分 (140.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    全域 440 km (240 NM)

7日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度25分 (11.4度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    55 km (30 NM)

7日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度05分 (12.1度)
東経138度00分 (138.0度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    80 km (42 NM)
暴風警戒域    全域 150 km (82 NM)

8日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度30分 (13.5度)
東経133度40分 (133.7度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)
暴風警戒域    全域 240 km (130 NM)

9日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯15度30分 (15.5度)
東経127度05分 (127.1度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

10日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ルソン島
予報円の中心    北緯17度20分 (17.3度)
東経121度30分 (121.5度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 420 km (225 NM)

11日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度35分 (18.6度)
東経119度10分 (119.2度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (240 NM)

