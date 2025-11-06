11月シリーズの招集メンバーについて言及する森保監督。(C)SOCCER DIGEST

　日本サッカー協会は11月６日、ガーナ戦（14日）とボリビア戦（18日）に挑む日本代表メンバー26人を発表した。

　北中米ワールドカップのアジア予選を含め、これまで中心となってプレーしてきたスポルティングのMF守田英正は、３月以来の招集が期待されていたが、今回も選外となった。
　森保一監督は30歳のボランチが招集外となった理由について、「アジア予選では中心選手としてチーム勝たせてくれた、素晴らしい選手だなと思っています」と前置きしたうえで、こうコメントした。

「戦列復帰したのは確認していて、毎試合チェックもしているが、まだまだコンディションが上がりきっていないという判断で招集しておりません」

　次の代表活動は来年３月の予定で、コアメンバーが１年間も代表活動から遠ざかる事態となった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

